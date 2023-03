Napoli-Atalanta, ultimissime di formazione Sky: Elmas scalpita, ballottaggio Hojlund-Zapata

La redazione di Sky Sport ha rivelato le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Atalanta.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di Sky Sport ha rivelato le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Atalanta. Luciano Spalletti verso la conferma del centrocampo visto contro la Lazio, ma con Elmas che scalda i motori per un posto dall'inizio. In attacco c'è Politano con gli inamovibili Osimhen e Kvaratskhelia. Gian Piero Gasperini ritrova Scalvini in difesa: Toloi e Djimsiti completeranno il terzetto difensivo. A centrocampo al posto di Koopmeiners giocherà Ederson. A destra recuperato Zappacosta. In attacco possibile ritorno dal 1' di Zapata (in ballottaggio con Hojlund) con Lookman al suo fianco.