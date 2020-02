Napoli-Barça affidata all'arbitro Brych: i quattro precedenti con il tedesco

Stamane è stato designato il tedesco Felix Brych per dirigere Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions in programma martedì sera al San Paolo. Brych con gli azzurri ha quattro precedenti, tutti in Champions League: Chelsea-Napoli 4-1 del 14 marzo 2012 nel ritorno degli ottavi; Napoli-Benfica 4-2 del 28 settembre 2016; Napoli-Manchester City 2-4 del 1° novembre 2017 e soprattutto la storica Napoli-Liverpool 2-0 del 17 settembre 2019, in questa stessa Champions.