Live Napoli-Bologna, pre-partita: segui la diretta testuale su TN

Le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

Ballottaggi: Mazzocchi-Olivera 51%-49%, Raspadori-Simeone 60%-40%, Spinazzola-Olivera 51%-49%

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Ballottaggi: Miranda-Lykogiannis 55%-45%, Moro-Aebischer 55%-45%

Dopo il ko alla prima a Verona, per il Napoli c'è la possibilità di riscattarsi subito all'esordio in campionato al Maradona. La squadra di Antonio Conte, in attesa di poter accogliere ed inserire anche i nuovi acquisti, deve stringere i denti e mostrare subito progressi rispetto a Verona perché di fronte ci sarà un avversario di livello molto più alto. Ovvero il Bologna, reduce da un campionato da favola e che ha iniziato bene dal punto di vista del gioco con Vincenzo Italiano, non andando oltre l'1-1 con l'Udinese solo per tantissimi errori sotto porta (a fronte di quasi 4xG prodotti), creando tantissimo e mostrando subito quell'aggressività in pressione che spesso ha fatto malissimo al Napoli anche al Maradona negli anni alla Fiorentina.

Le ultime sul Napoli

Dovrebbe esserci Buongiorno che s'è allenato pienamente negli ultimi giorni. Il dubbio di formazione è legato alla sua posizione: se impiegato sul centro-sinistra, con Rrahmani centrale e Di Lorenzo a destra, a quel punto conferma per Mazzocchi a destra, altrimenti con Buongiorno centrale e Olivera centro-sinistra, sarebbe Rrahmani ad agire sul centro-destra e Di Lorenzo potrebbe alzarsi in mediana. Scelte obbligate Lobotka e Anguissa ed in attacco con Kvara-Politano dietro Raspadori (di nuovo favorito su Simeone). Neres pronto per l'esordio a gara in corso.

Le ultime sul Bologna

Italiano senza Cambiaghi, El Azzouzi e Ferguson, ma recupera Lukumi, Holm, Urbanki e inserisce subito Pobega nei convocati, ma non dovrebbero partire dall'inizio. Davanti a Skorupski linea con Beukema-Erlic, a destra Posch ed a sinistra Miranda (in ballottaggio con Lykogiannis). In mediana Moro (favorito su Aebischer) e Freuler mentre più avanzati Orsolini, Fabbian e Ndoye alle spalle di Castro.

Arbitro: Pairetto (Dei Giudici-Yoshikawa, IV: Marinelli, VAR: Chiffi, AVAR: Mazzoleni)

Dove seguirla - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Bologna! Gli azzurri saranno impegnati nel secondo match del campionato di Serie A con l'esordio casalingo: arriva Vincenzo Italiano ed il nuovo Bologna, formato "Champions League".