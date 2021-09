Napoli-Cagliari, le probabili formazioni Sky: Ounas scalpita. Rrahmani in dubbio

La redazione di Sky Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Cagliari di domenica. Dopo il colpo alla testa rimediato contro la Sampdoria, Rrahmani, nonostante gli esami negativi di stamattina, è in dubbio per la gara contro i sardi. Per il resto tutti a disposizione di Spalletti con Elmas che potrebbe far rifiatare un centrocampista. Sempre in ballottaggio Politano e Lozano, poche invece le chance per Adam Ounas dall’inizio, sebbene l'algerino scalpiti per avere più spazio.

Può cambiare tanto, invece, il Cagliari di Walter Mazzarri. Sicuramente in difesa ci saranno nuovi volti rispetto alla sconfitta contro l'Empoli: Caceres e Godin infatti, vanno verso una maglia da titolare. In mediana toccherà a Strootman con Deiola indiziato per un posto in panchina. Joao Pedro e Keita Balde, a meno di stanchezza, saranno al loro posto in attacco. Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas Koulibaly, Rui; Fabian, Anguissa; Politano (Lozano), Elmas (Zielinski), Insigne; Osimhen.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Keita, Pedro.