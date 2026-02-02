Petardo su Audero, il legale diritto sportivo: "Gara a porte chiuse tra le possibili sanzioni'

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Il petardo non ha colpito l'atleta, anche se ha creato un immediato danno. Il fatto che l'atleta sia riuscito a proseguire e a concludere la partita esclude l'applicazione della sanzione massima". Così Roberto Afeltra, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul caso Audero di ieri durante Cremonese-Inter. "Bisognerà vedere quale sarà la sanzione tra la multa, la chiusura di un settore, disputare a porte chiuse una o più gare o chiudere più parti dello stadio". Afeltra esclude la penalizzazione di punti all'Inter: 'No, non è prevista.

Non sono abituato a fare previsioni ma la sanzione che potrà ricevere la società può andare dalla chiusura di un settore dello stadio per un determinato periodo oppure giocare una gara a porte chiuse. Oltre questo non si dovrebbe andare". Per il legale non c'è nemmeno l'ipotesi di una sconfitta a tavolino: "Se il portiere avesse dovuto abbandonare il campo parzialmente o definitivamente, ci poteva essere il rischio di applicazione della perdita della gara". (ANSA).