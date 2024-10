Ufficiale Napoli-Como, designato l'arbitro Feliciani con Pezzuto al Var: la sestina completa

Sono stati resi noti dall'AIA gli arbitri della settima giornata del campionato di Serie A. Per l'incontro di venerdì al Maradona tra Napoli e Como è stato scelto Ermanno Feliciani, che avrà come assistenti Costanzo e Passeri, con Zufferli quarto uomo. In sala VAR sarà il turno di Pezzuto, con Abisso in qualità di vice.

NAPOLI – COMO Venerdì 04/10 h.18.30

FELICIANI

COSTANZO – PASSERI

IV: ZUFFERLI

VAR: PEZZUTO

AVAR: ABISSO