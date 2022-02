Napoli con più punti di tutti nel 2022: 18 punti in 8 partite

Il Napoli vince all'Olimpico contro la Lazio ed aggancia il Milan in testa al campionato.

Il Napoli vince all'Olimpico contro la Lazio ed aggancia il Milan in testa al campionato. Nel 2022 il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti (18 in 8 gare) in Serie A. A riportare il dato, è l'account di statistica su Twitter Opta Paolo.