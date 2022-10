Napoli da record! Undici vittorie consecutive come ai tempi di Diego

Il Napoli ha vinto 11 partite di fila in tutte le competizioni per la seconda volta nella sua storia dal 1929/30.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha vinto 11 partite di fila in tutte le competizioni per la seconda volta nella sua storia dal 1929/30, dopo gli 11 successi tra l'aprile e il settembre 1986 con Ottavo Bianchi in panchina. Straripante. A riportare il dato statistico è Opta.