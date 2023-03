Napoli-Eintracht, probabili formazioni Sky: Olivera ancora dal 1’, Politano favorito su Lozano

Luciano Spalletti opererà un solo cambio rispetto all’Atalanta.

TuttoNapoli.net

Luciano Spalletti opererà un solo cambio rispetto all’Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alex Meret tornerà titolare dopo il fastidio al polso. Per il resto nessuna sorpresa: Di Lorenzo e Olivera sulla fasce con Kim e Rrahmani al centro della difesa. A centrocampo il trio formato da Lobotka, Anguissa e Zielinski. In attacco Lozano si è allenato in gruppo, ma dovrebbe partire dalla panchina con Politano favorito nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.

In casa Eintracht, invece, al posto dello squalificato Kolo Muani giocherà Borré con Gotze e Kamada a sostegno. Potrebbe farcela Knauff sulla destra: l'alternativa è Buta. Rode a centrocampo.