Effetto scudetto a Napoli! Boom di turisti e maxi-giro d’affari: i numeri

La conquista dello scudetto da parte del Napoli ha avuto effetti dirompenti non solo sul piano sportivo, ma anche su quello turistico, con un impatto significativo per la città e l’intera regione. A confermarlo è il report del Centro Studi di Confesercenti Campania, riportato dall’edizione odierna di Repubblica. Secondo i dati raccolti, nell’ultimo mese Napoli ha accolto circa un milione di visitatori. Di questi, circa 500mila, hanno preso parte direttamente ai festeggiamenti per il quarto scudetto della storia azzurra, conquistato lo scorso 23 maggio grazie al successo per 2-0 contro il Cagliari.

Il dato è ancora più importante se si considera tutta la Campania con ben 1,7 milioni di turisti. “Napoli e l’intera Campania si confermano ai vertici del turismo italiano per presenze, richieste e richiamo anche internazionale - dichiara Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno - Lo scudetto vinto il 23 maggio dal Napoli di Conte e De Laurentiis ha amplificato la voglia di visitare la nostra Campania e Napoli in particolare. Sono tanti, tra tifosi azzurri del- le altre regioni, appassionati di calcio o semplici curiosi, ad avere organizzato una vacanza per godere dei festeggiamenti, dell’azzurro che c’è in città e in generale dell’atmosfera magica per il tricolore. Abbiamo cal- colato che sono circa 520mila gli appassionati di calcio, tifosi del Napoli o semplici simpatizzanti che si sono riversati in questo senso sul nostro territorio”.

La vittoria dello scudetto, prosegue Confesercenti, “è solo l’ultimo upgrade”. Schiavo spiega che “quasi il 30% dell’afflusso turistico in Campania nelle ultime quattro settimane è dovuto al trionfo in campionato. L’effetto economico è valutabile vicino ai 165 milioni di euro, sui 550 milioni di euro totali fatturati dal turismo nella nostra regione. Oltre 1 milione di visitatori ha soggiornato a Napoli mediamente per 2 notti, spendendo per dormire 170 euro a persona. Il fatturato dei bar e ristoranti supera i 120 milioni di euro a cui va aggiunta la quota derivante dalla vendita di gadget, circa 25 milioni. Sale così a circa 320 milioni di euro il fatturato nella sola Napoli. Il dato relativo a tutta la regione Campania si attesta a quota 550 milioni”.