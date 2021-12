Napoli-Empoli, non c'è storia nei precedenti in casa: partenopei ko una sola volta

Napoli e Milan che fino a poche partite fa sembravano inarrestabili, hanno rallentato molto il loro ritmo. Dopo aver fatto 31 punti nelle prime 11 giornate, gli azzurri ne hanno fatti solamente 5 nelle ultime 5 gare. L'Empoli si presenta al Diego Armando Maradona in serie positiva che due vittorie e un pari nelle ultime 3.

Sotto il profilo dei precedenti non c'è storia. In Campania, praticamente, solo Napoli con nove vittorie in 12 partite (comprese le ultime tre). C'è un'unica affermazione empolese da segnalare che è quella del 17 febbraio 2008 (3-1).

Nonostante qualche recente defaillance, la porta del Napoli continua ad essere la meno battuta del campionato, con 12 gol subiti e, nettamente, con il maggior numero di clean sheet portati a casa (9 contro i 6 dei più diretti inseguitori). Sempre la squadra di Spalletti è quella che ha avuto meno rigori contro (solo uno come la Sampdoria) e ha la maggior differenza tra penalty avuti a favore e quelli dovuti affrontare con +6. Significativo il fatto che l'Empoli abbia mandato a segno 12 giocatori diversi dall'inizio della stagione, segno che Andreazzoli ha una buona rosa nonostante la squadra toscana non sia una di quelle maggiormente accreditate.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

9 vittorie Napoli

2 pareggi

1 vittoria Empoli

30 gol fatti Napoli

10 gol fatti Empoli

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1948/1949 Serie B Napoli vs Empoli 2-0

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2018/2019 Serie A Napoli vs Empoli 5-1