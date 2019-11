Napoli-Genoa, curiosità e precedenti: il problema delle due squadre è nei secondi tempi

Una striscia di partite utile arrivata a quota 10: 7 vittorie più 3 segni X con 19 gol marcati e solo 5 incassati. Fra l’altro contrassegnata dal successo con record di gol marcati, il 6-1 del campionato 2011-2012. Mai, difatti, la sfida in questione ha avuto uno score maggiore per segnature interne.

Numeri a tinte azzurre anticipano Napoli-Genoa, gara della 12esima giornata di Serie A 2019-2020.

Per rintracciare un segno 2 in schedina, quindi, dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino al torneo 2008-2009, quando fu 0-1 al 25esimo turno con Jankovic man of the match.

I ragazzi di Ancelotti, sabato, hanno perso il derby del sole contro la Roma e l’ultima vittoria risale all’ottava giornata. Quelli di Thiago Motta, domenica, non hanno fatto punti nello scontro salvezza con l’Udinese e il più recente trionfo risale al nono turno.

Al San Paolo i padroni di casa vantano 3V – 1X – 1P, per un totale di 10 punti. Meglio fra le mura amiche hanno fatto soltanto la Juventus, 15, e le due romane, 11. Lontano dal Ferraris gli ospiti hanno raccolto 0V – 1X – 4P. Solo un club ha fatto peggio per il momento, la Spal ancora a quota zero punti.

Ma Napoli-Genoa sarà match da tenere sott’occhio soprattutto dopo l’intervallo per il tè.

Perché se stiliamo la classifica della Serie A con i risultati al termine del primo tempo e se la confrontiamo con quella tradizionale che tutti conosciamo, ci accorgiamo che entrambi i club stazionano in territorio negativo. Il Napoli ha perso 1 punto, da 19 a 18, il Genoa addirittura 4, da 12 a 8.

Insomma, sabato sarà vietato rallentare i ritmi prima del triplice fischio finale.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

54 incontri disputati

26 vittorie Napoli

19 pareggi

9 vittorie Genoa

78 gol fatti Napoli

48 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Genoa 1-2, 13° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Genoa 1-1, 31° giornata 2018/2019