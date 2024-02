Napoli in striscia positiva al Maradona contro il Genoa: ultimo ko risale a 15 anni fa

L’ultimo successo del Grifone in casa dei partenopei nel torneo risale al 22 febbraio 2009

Il Napoli è imbattuto da 13 gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (9V, 4N) e non ha mai registrato più partite interne di fila senza sconfitta contro i liguri nel massimo campionato. L’ultimo successo del Grifone in casa dei partenopei nel torneo risale al 22 febbraio 2009 (1-0 grazie al gol di Bosko Jankovic con Gian Piero Gasperini allenatore). A riportare il dato statistico è Opta.