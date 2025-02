Napoli-Inter, biglietti quasi finiti: il nuovo aggiornamento

vedi letture

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola aggiorna la situazione relativa ai biglietti per Napoli-Inter. Sarà sold out per l'ottava volta di fila: "Alle 12 di ieri è partita la prevendita riservata ai possessori di Fidelity Card. La fila virtuale è arrivata a toccare più di 12mila persone in coda su internet. Il rischio è che non tutti riusciranno ad acquistare un biglietto perché già poche ore dopo l’inizio della prevendita molti settori erano andati sold out. Curva A e B superiori, Distinti superiori Premium e Tribuna Posillipo Premium. In esaurimento anche i Distinti inferiori e i superiori".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).