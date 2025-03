Ufficiale Napoli-Inter, confermato il sold-out. L'annuncio del club: "Preparate la voce..."

Manca sempre meno a Napoli-Inter e, come prevedibile, il Maradona va pian piano riempiendosi. Da zero a... Oltre 53 mila. E' questo il numero di spettatori previsto nell'impianto di Fuorigrotta per la partita tra la prima e la seconda della classe.

Lo stadio azzurro è sold-out, come viene annunciato dal club stesso tramite un comunicato ufficiale: "Più di 53.000 cuori azzurri spingeranno i nostri ragazzi nel Big Match di oggi al Maradona. Preparate la voce, vi aspettiamo. Forza Napoli Sempre!".