Foto Napoli-Lazio, si va verso un altro pienone: tre settori in esaurimento

Prosegue a grande ritmo la vendita dei biglietti per Napoli-Lazio, match che si disputerà domenica 8 Dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. La prima fase di vendita riservata agli Abbonati SSCN 24/25, per acquistare in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card, è terminata. Il 28 novembre è iniziata la vendita libera e si va verso un altro sold out. Sono infatti in esaurimento i biglietti di Distinti, Tribune e Curve inferiori.

I prezzi per la partita Napoli vs Lazio saranno i seguenti:

CURVE INFERIORI 30 €35 €

CURVE SUPERIORI 45 €50 €

DISTINTI INFERIORI 55 €65 €

DISTINTI SUPERIORI 70 €80 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 85 €95 €

TRIBUNA NISIDA 90 €105 €

TRIBUNA POSILLIPO115 €125 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135 €150 €