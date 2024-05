Napoli-Lecce, la designazione arbitrale: fischia Dionisi con Marini al Var

È stato designato il direttore per la partita Napoli-Lecce valida per la 38a giornata di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

È stato designato il direttore per la partita Napoli-Lecce valida per la 38a giornata di Serie A, che si giocherà Domenica 26 Maggio 2024 alle ore 18:00 allo stadio Maradona. A dirigere il match sarà Federico Dionisi, mentre ad assisterlo al Var ci sarà Marini. Ecco la sestina completa designata per l'ultima di campionato.

NAPOLI – LECCE h. 18.00

DIONISI

PERROTTI – CAVALLINA

IV: GUALTIERI

VAR: MARINI

AVAR: MUTO