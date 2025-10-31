Napoli o Inter? È un'altra la squadra che ha conquistato più punti nel 2025
Serie A 2025: Roma regina dell’anno solare, Napoli e Inter sul podio: questo il dato messo in evidenza dal portale Tuttomercatoweb. A guidare la speciale classifica c’è la Roma, protagonista di un anno straordinario. Dopo l’ottimo girone di ritorno firmato da Claudio Ranieri, che aveva riportato i giallorossi a un passo dalla Champions League, il lavoro di Gian Piero Gasperini ha completato la trasformazione: oggi la Roma è saldamente al comando della Serie A e del rendimento complessivo del 2025 con 70 punti in 29 partite.
Subito dietro si piazza il Napoli di Antonio Conte, che ha raccolto 62 punti in 29 incontri, nonostante una gara in meno rispetto all’Inter, terza con 59 punti in 30 partite.
1)Roma 70 punti in 29 partite di Serie A disputate nell’anno solare 2025
2) Napoli 62 punti in 29 partite
3) Inter 59 punti in 30 partite
4) Milan 54 punti in 30 partite
5) Juventus 53 punti in 29 partite
6) Bologna 49 punti in 30 partite
7) Como 47 punti in 29 partite
8) Atalanta 46 punti in 29 partite
9) Lazio 42 punti in 29 partite
10) Fiorentina 37 punti in 30 partite
11) Torino 36 punti in 29 partite
12) Udinese 32 punti in 29 partite
13) Cagliari 31 punti in 29 partite
14) Genoa 31 punti in 29 partite
15) Parma 25 punti in 29 partite
16) Lecce 24 punti in 29 partite
17) Hellas Verona 24 punti in 29 partite
18) Venezia 16 punti in 20 partite
19) Cremonese 14 punti in 9 partite
20) Sassuolo 13 punti in 9 partite
21) Empoli 12 punti in 20 partite
22) Monza 8 punti in 20 partite
23) Pisa 5 punti in 9 partite
