Napoli-Parma, i precedenti: prima sfida tra gli ex compagni Conte e Pecchia

vedi letture

Antonio Conte e Fabio Pecchia si incontrano per la prima volta questa sera, almeno nelle vesti di allenatore. I due però sono stati compagni di squadra quando giocavano entrambi per la Juventus. Era la stagione 1997/98 conclusasi con la vittoria dello scudetto e la finale di Champions League persa contro il Real Madrid.

13 volte Antonio Conte da tecnico ha incontrato il Parma in campionato e una sola volta è stato sconfitto. Sconfitta abbastanza datata e in Serie B tra l'altro. Ci riferiamo a Bari-Parma 0-2 del 4 aprile 2009. Negli ultimi cinque incroci con gli emiliani sono arrivati tre successi e due pareggi, ma soprattutto le sue squadre hanno sempre segnato due gol agli avversari.

Per diversi anni Fabio Pecchia è stato un giocatore del Napoli. E' successo dal 1993 al 1997 e anche nella stagione 2000/01. Sarà quindi un ritorno molto particolare il suo al Maradona. Contro i partenopei da tecnico per ora non gli è andata bene perché nelle due gare disputate ha sempre perso. E' accaduto nella stagione 2017/18 quando era a Verona con KO sia all'andata che al ritorno.

TUTTI I PRECEDENTI CONTE VS PARMA

7 vittorie Conte

5 pareggi

1 vittoria Parma

22 gol fatti squadre Conte

13 gol fatti Parma

TUTTI I PRECEDENTI PECCHIA VS NAPOLI

0 vittorie Pecchia

0 pareggi

2 vittorie Napoli

1 gol fatto squadre Pecchia

5 gol fatti Napoli