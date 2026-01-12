Napoli-Parma, solo tre settori sold out: il punto biglietti per il match del Maradona
Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Parma, recupero della 16ª giornata di Serie A, in programma mercoledì 14 gennaio alle 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona. Al momento non si prospetta un pienone sugli spalti dell'arena di Fuorigrotta. Si registrano disponibilità di livello medio in Curva B inferiore, in Tribuna Posillipo e Tribuna Nisida, nei Distinti inferiori. Disponibilità bassa per la Curva A inferiore, mentre rimangono solo pochi posti nei Distinti superiori e in Tribuna Posillipo premium. Esaurite le Curve superiori e i Distinti premium.
I prezzi per Napoli-Parma, quelli per la vendita libera, sono i seguenti:
CURVE INFERIORI 25,00 €
CURVE SUPERIORI sold out
DISTINTI INFERIORI 55,00 €
DISTINTI SUPERIORI 65,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM sold out
TRIBUNA NISIDA 85,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 105,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 120,00 €
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Parma
