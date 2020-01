Napoli-Perugia, in 15mila nonostante i disservizi: prelazione no stop e la Curva (semivuota) risultava sold-out

Da segnalare diversi disservizi per i supporters azzurri nella gara tra Napoli e Perugia andata in scena ieri pomeriggio al San Paolo che ha visto comunque circa 14-15mila spettatori. La prelazione degli abbonati è durata fino a pochi minuti prima del fischio iniziale, quindi i posti di coloro che non hanno acquistato il biglietto, nonostante lo sconto, sono rimasti invenduti e non accessibili agli altri. La curiosità è che sui circuiti on line per la vendita dei ticket della partita, la curva risultava totalmente sold out. Inoltre, nel pre-partita tanti tifosi erano in cerca di un biglietto, non trovando disponibilità nelle rivendite nei dintorni a causa di uno stop ai terminai.