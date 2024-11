Napoli-Roma, il segno 2 manca dal 2018. Conte in netto vantaggio su Ranieri: i precedenti

Alle 18 Napoli e Roma si affrontano allo Stadio Diego Armando Maradona per la tredicesima giornata di Serie A. Sono 154 i precedenti in Serie A tra le due squadre, con 53 vittorie giallorosse, 53 pareggi e 48 successi partenopei. In casa degli azzurri, i successi esterni interni sono 34, 24 i pareggi e 19 le affermazioni esterne. La Roma non vince al Maradona dal 3 marzo 2018, 2-4, risultato seguito da 3 pareggi e 3 sconfitte.

I precedenti tra i tecnici. Claudio Ranieri, ex della gara, ha nel Napoli la quinta squadra più affrontata in carriera: 26 i precedenti, con 10 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte. Ha affrontato Antonio Conte 10 volte, battendolo in 2 occasioni e perdendo 8 volte. Il tecnico del Napoli ha sfidato la Roma 14 volte, vincendo 5 partite, pareggiando 5 volte e perdendo in 4 occasioni.