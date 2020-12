Napoli-Sampdoria, azzurri ancora in campo con la maglia stile Argentina: pronto un badge particolare

Anche contro la Sampdoria il Napoli scenderà in campo con la maglia stile Argentina, per la terza volta di fila in campionato. Nei giorni scorsi la Samp ha fatto sapere che giocherà con una casacca celebrativa e la squadra azzurra non sarà da meno: maglia a strisce verticali bianche e azzurre e un badge dedicato alla prima partita ufficiale di Serie A al 'Maradona'. A riferirlo è Raffaele Auriemma tramite il suo sito Sigonfialarete.it.