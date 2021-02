Napoli scarico e senza idee: tracollo europeo, ora Gattuso non ci crede più

Il Napoli rischia di salutare subito l'Europa League. La squadra di Gattuso affonda perdendo 2-0 sul campo del Granada -, formazione modesta, con diversi assenti, ma ben organizzata - e gli azzurri non sembrano in questo momento essere nelle condizioni neanche per poter accennare un tentativo di rimonta nella gara di ritorno. Una sconfitta durissima, allarmante, che conferma la casualità del successo ottenuto contro la Juventus ed accentua un trend preoccupante che rischia di portare il Napoli tra poche partite a salutare tutti gli obiettivi stagionali che restano.

Il Napoli inizia restando basso, senza accennare neanche una pressione sul giro-palla degli spagnoli, ma alla prima disattenzione difensiva il piano gara viene superato. Infilato a campo aperto, per un uno-due terribile, gli azzurri non sembrano avere le forze e neanche le idee per accennare una reazione. All'intervallo Gattuso perde anche Politano per infortunio (difficilmente recupererà per Bergamo) ed il secondo tempo appena discreto - con qualche tentativo confuso verso la porta - non salva Gattuso dalla figuraccia europea, una delle più brutte della storia recente del Napoli. Ancora più preoccupante il post-partita con le parole di Rino Gattuso tra disperazione e rassegnazione in vista delle prossime gare: "Voi mi parlate di qualificazione, ma dove si va con dieci giocatori contati? Non posso fare nemmeno cambi, bisogna sperare di recuperare gente, la vedo molto difficile andare avanti così".