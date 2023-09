Napoli-Udinese, probabili formazioni Tmw: caso Osimhen chiuso. Lucca verso la conferna

Confermatissimo il trio di centrocampo visto a Bologna, con Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le ultime dai campi di Napoli-Udinese, raccolte dagli inviati di Tuttomercatoweb.

Politano in vantaggio su Raspadori e Lindstrom, dietro scelte obbligate

Senza Juan Jesus e Rrahmani, entrambi ai box, per Rudi Garcia scelte praticamente obbligate in difesa, dove Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Mario Rui, in vantaggio su Olivera, giostreranno davanti a Meret. Confermatissimo il trio di centrocampo visto a Bologna, con Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka, mentre davanti con Kvaratskhelia e Osimhen, il cui caso è rientrato dopo le scuse a Garcia, Politano parte in vantaggio rispetto a Raspadori e Lindstrom. Ancora indisponibile Gollini.

Success insidia Thauvin, mentre Lucca va verso la conferma

L’Udinese deve tornare subito all’opera dopo la bruciante sconfitta con la Fiorentina. Il turno infrasettimanale mette i friulani davanti alla difficile sfida del Maradona di Napoli. Forse qualche cambio per Sottil, con Silvestri in porta, scelte obbligate in difesa con Nehuen Perez, Bijol e Kristensen. Sulle fasce Ferreira può rilevare Ebosele, mentre a sinistra difficile scalzare Kamara. In mezzo Lovric dovrebbe riprendere il suo posto in luogo di Payero, completano il reparto Walace e Samardzic. Davanti Success insidia Thauvin, Lucca guiderà l’attacco. (da Udine, Davide Marchiol)