Natan decisivo: il Betis strappa il pari a Barcellona grazie alla rete del brasiliano

vedi letture

Dopo la sorprendente caduta del Real Madrid contro il Valencia al Bernabeu (1-2), il Barcellona non ne approfitta in pieno e strappa solo un pareggio per 1-1 in casa contro il Betis Siviglia.

Gol di Gavi già al 7' per la squadra di Flick, pareggio al 17' del difensore in prestito (con diritto di riscatto fissato a 8 milioni) dal Napoli, Natan, per il Betis. I blaugrana aumentano comunque il divario rispetto ai blancos di Carlo Ancelotti che diventa di 4 punti. Da sottolineare che l'Atletico Madrid, in caso di vittoria domani a Siviglia, potrebbe portarsi a -3 dal secondo posto del Real ed a -7 dalla vetta. La Liga dunque rimane ancora viva.

La classifica aggiornata de LaLiga

Barcellona 67 punti (30 partite giocate)

Real Madrid 63 (30)

Atl. Madrid 57 (29)

Ath. Bilbao 53 (29)

Betis 48 (30)

Villarreal 47 (28)

Celta Vigo 43 (30)

Vallecano 40 (30)

Maiorca 40 (30)

Real Sociedad 38 (29)

Siviglia 36 (29)

Getafe 36 (29)

Girona 34 (30)

Osasuna 34 (29)

Valencia 34 (30)

Espanyol 32 (29)

Alaves 30 (30)

Leganes 27 (29)

Las Palmas 26 (29)

Valladolid 16 (29)