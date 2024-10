Nazionali, oggi Kvaratskhelia e altri due azzurri in campo: il programma completo

Prime partite oggi in nazionale per Kvaratskhelia, Lobotka e Anguissa. Olivera invece è ancora squalificato e non potrà giocare in Uruguay-Peru. I calciatori del Napoli convocati con le Nazionali:

Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori: Italia-Belgio (10 ottobre); Italia-Israele (14 ottobre) - Uefa Nations League

Lobotka: Slovacchia-Svezia (11 ottobre); Azerbaijan-Slovacchia (14 ottobre) - Uefa Nations League

Ngonge: Italia-Belgio (10 ottobre); Belgio-Francia (14 ottobre) - Uefa Nations League

Gilmour e McTominay: Croazia-Scozia (12 ottobre), Scozia-Portogallo (15 ottobre)

Rrahmani: Lituania-Kosovo (12 ottobre); Kosovo-Cipro (15 ottobre) - Uefa Nations League

Kvaratskhelia: Ucraina-Georgia (11 ottobre); Georgia-Albania (14 ottobre) - Uefa Nations League

Rafa Marin: Spagna-Kazakistan (10 ottobre); Spagna-Malta (15 ottobre) - Qualificazioni Euro Under 21

Olivera: Perù-Uruguay (11 ottobre); Uruguay-Ecuador (15 ottobre) - Qualificazioni Coppa del Mondo 2026

Anguissa: Camerun-Kenia (11 ottobre); Kenia-Camerun (14 ottobre) - Qualificazioni Coppa d'Africa