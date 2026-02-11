De Zerbi-Marsiglia, è già finita! Sky: trovato accordo per la risoluzione
Il rapporto tra il Marsiglia e Roberto De Zerbi è giunto ufficialmente al termine. Il club francese e l’allenatore italiano hanno infatti raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, sancendo una separazione ormai inevitabile. La decisione è maturata dopo una serie di valutazioni interne che hanno evidenziato la mancanza delle condizioni necessarie per proseguire il progetto tecnico comune.
Alla base della scelta c’è la consapevolezza, condivisa da entrambe le parti, che non vi fossero più i presupposti per continuare il percorso insieme. Nonostante le aspettative iniziali, l’esperienza di De Zerbi al Marsiglia si conclude quindi anticipatamente, aprendo nuovi scenari sia per il club, chiamato ora a individuare una nuova guida tecnica. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Roma
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro