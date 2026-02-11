De Zerbi-Marsiglia, è già finita! Sky: trovato accordo per la risoluzione

Il rapporto tra il Marsiglia e Roberto De Zerbi è giunto ufficialmente al termine. Il club francese e l’allenatore italiano hanno infatti raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, sancendo una separazione ormai inevitabile. La decisione è maturata dopo una serie di valutazioni interne che hanno evidenziato la mancanza delle condizioni necessarie per proseguire il progetto tecnico comune.

Alla base della scelta c’è la consapevolezza, condivisa da entrambe le parti, che non vi fossero più i presupposti per continuare il percorso insieme. Nonostante le aspettative iniziali, l’esperienza di De Zerbi al Marsiglia si conclude quindi anticipatamente, aprendo nuovi scenari sia per il club, chiamato ora a individuare una nuova guida tecnica. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.