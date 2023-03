Nessuno del Napoli nella Top 5 dei più pagati in A: L'Equipe applaude le cessioni di Insigne, Mertens e Kou

Oggi L'Equipe, autorevole quotidiano sportivo francese, propone un focus sugli ingaggi più alti dei maggiori campionati europei

Nell'articolo c'è anche un passaggio dedicato alla Serie A, in cui il giornale transalpino sottolinea come "nessun giocatore del Milan campione in carica o del Napoli prossimo campione, due società molto attente alla questione ingaggi, è tra i primi cinque della classifica degli stipendi campionato italiano", ponendo anche l'accento sul fatto che il club azzurro la scorsa estate abbia ceduto i suoi tre calciatori più pagati, Koulibaly, Insigne e Mertens, e "non gli è andata troppo male...".