Nessuno meglio di Fabian per passaggi completati: è il numero uno del campionato

Con Rino Gattuso in panchina, Fabian Ruiz è rinato, modificando anche il suo modo di interpretare il ruolo di mezzala. Il centrocampista spagnolo è tornato protagonista e viene premiato anche dalle statistiche. Come riportato anche dal club partenopeo sul proprio sito ufficiale, l'ex Betis è il calciatore azzurro che ha completato più passaggi nell’arco del campionato è Fabian Ruiz a quota 1488, record della attuale stagione in Serie A.