Niente Brasile per Ancelotti: l'ex Napoli vuole restare al Real Madrid

La priorità di Carlo Ancelotti resta il Real Madrid. Nonostante le voci insistenti, dalla Spagna fanno sapere che il tecnico avrebbe rifiutato la proposta da parte del Brasile (almeno per il momento): il tecnico vuole continuare ad onorare il proprio contatto con i blancos, dunque non ci saranno ulteriori ribaltamenti nei prossimi giorni. Il Brasile durante la gara contro l'Arsenal aveva inviato un emissario per sondare il terreno, ma non ci sarebbe stato nessun incontro con l'entourage di Ancelotti.

"Ho un contratto con il Real Madrid e sono felice. Finché non dicono il contrario, non ascolterò nessuna proposta", ha voluto ribadire il tecnico, aspramente criticato dopo l'eliminazione dalla Champions League.

Nonostante tutto al momento Ancelotti vuole rimanere concentrato sul campo, tutto dipenderà anche dalle eventuali alternative a disposizione del club. Xabi Alonso non si è sbilanciato, l'agente di Jurgen Klopp Marc Kosicke ha confermato che il tecnico tedesco non ha intenzione di lasciare il suo posto dirigenziale in Red Bull: "Jürgen è molto felice del suo nuovo ruolo come Head of Global Soccer presso Red Bull", ha garantito il suo entourage.