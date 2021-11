Niente rischi per Spalletti: a casa gli acciaccati e uomini contati a Varsavia

"Non ci presentiamo indeboliti, la rosa ci permette di sostituire chi ha giocato più spesso e siamo qui per vincere". Luciano Spalletti da un lato lascia a casa diversi big non in perfette condizioni, pensando anche alla gara di due giorni e mezzo dopo col Verona, ma dall'altro non vuole lanciare messaggi sbagliati per la gara di quest'oggi. Il Napoli infatti è di scena sul campo del Legia Varsavia, terzultimo ed in crisi in campionato ma primo nel raggruppamento e capace di battere il Leicester, e affronta la gara con i polacchi con l'obbligo della vittoria. Con tre punti la squadra di Spalletti scavalcherebbe proprio i polacchi, portandosi in testa al raggruppamento al di là del risultato del Leicester, il vero rivale in chiave primo posto che da quest'anno porta direttamente agli ottavi senza passare dallo spareggio.

Nessun rischio per Insigne e Fabian

A sorpresa ieri Insigne e Fabian sono rimasti a Castel Volturno. Il capitano ha completato il programma di lavoro personalizzato dopo il risentimento muscolare che l'ha tenuto in panchina a Salerno mentre lo spagnolo non è stato rischiato dopo un altro sovraccarico muscolare. Nulla di grave, in caso di necessità avrebbero potuto anche disputare probabilmente una parte di gara e Spalletti non l'ha nascosto: "Ci sono muscoli affaticati. Potrebbero pure giocare ma c'è una gara anche domenica e ci sono anche altri che meritano di giocare. Chi è rimasto a casa, avrebbe rischiato". Recuperato Ounas e raggiunti idealmente i 5 cambi, Spalletti ha deciso di non convocarli ed evitargli la trasferta per farli allenare.

5 cambi e uomini contati

Oltre a Insigne e Fabian, sono indisponibili anche Osimhen, Malcuit, Manolas, Mario Rui che sconta il secondo turno di squalifica e Ghoulam che non è in lista Uefa. Spalletti avrà a disposizione giusto la formazione titolare più 5 cambi: Meret tra i pali; in difesa l'alternativa è il giovane Zanoli perché Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Juan Jesus saranno i titolari obbligati; in mediana Demme e Anguissa, con Lobotka pronto a subentrare all'ex Fulham. Per il resto Lozano, Zielinski ed Elmas dietro Petagna con gli altri 3 elementi in panchina: Politano, Ounas al rientro e Mertens. 6 elementi dunque preservati per il Verona e gli altri 5 in campo Spalletti proverà a gestirli a gara iniziata.