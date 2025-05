Niente settore ospiti? Il Cagliari fa chiarezza: “In vendita settore ospiti superiore!”

In queste ore la città aspetta di sapere se anche il settore ospiti potrà essere utilizzato per Napoli-Cagliari. Nel caso, però, solo per scuole o associazioni, non con la classica vendita dei biglietti. Al momento la prevendita per i tifosi del Cagliari è cominciata e proprio il club rossoblu sul suo sito ufficiale aggiorna la situazione spiegando che ai tifosi della squadra di Nicola è destinato l’anello superiore.

“Il Cagliari Calcio comunica, a integrazione delle informazioni già pubblicate, che dalle ore 15 di oggi saranno attivi tutti i punti vendita abilitati TicketOne (a esclusione di quelli della Regione Campania) per l’acquisto dei tagliandi per assistere a Napoli-Cagliari dal settore ospiti superiore dello stadio “Diego Armando Maradona””.