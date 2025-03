Non esiste un allarme McTominay: smentite sull'infortunio, ecco le sue condizioni

Il giornalista di Radio Marte Pasquale Tina, inviato abituale dell'emittente campana a Castel Volturno, ha voluto però fare chiarezza ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre', sulle ultimissime riguardo le condizioni di McTominay: "Diciamolo subito, a noi non risultano infortuni o altro, per quanto riguarda Scott McTominay. In settimana ci sta gestire un giocatore che abbia accumulato più fatica rispetto ad altri, ma non c'è nessun allarme in vista della prossima gara di campionato tra il Napoli e la Fiorentina.

Oggi gli azzurri si allenano e vedremo cosa proverà Antonio Conte in mediana accanto a Stanislav Lobotka e Scott McTominay, che non risulta essere in dubbio per domenica".