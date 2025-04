Non può essere un caso: è successo pure con l'Empoli

Ancora una volta Billy Gilmour è risultato decisivo per il Napoli. Per la terza partita di fila al Maradona il centrocampista scozzese, arrivato a fine estate, è riuscito ad incidere con un assist diretto o indiretto per un goal decisivo. Contro la Fiorentina era stato suo l’assolo a centrocampo che aveva portato poi Lukaku all’assist per la rete di Raspadori. Con il Milan l’ex Brighton si era messo in proprio con l’assist geniale al centro dell’area di rigore per il belga.

Contro l’Empoli, lunedì sera, Gilmour ha visto Oliveira al limite dell’aria e lo ha servito con un bel filtrante, diventando di fatto decisivo e protagonista per la rete finale poi di Lukaku. Quella del due a zero. Gilmour è diventato titolare dopo l’infortunio di Anguissa e sta meritando sul campo la conferma. È un giocatore completo che si sta esprimendo a grandi livelli. Soprattutto al Maradona.