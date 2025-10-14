Nss Edicola, evento a Napoli dedicato ad Hamsik: luogo, data e dettagli

Nss Edicola terrà un evento a Napoli in collaborazione con Marek Hamsik per il suo tour di addio al calcio. L’iniziativa avrà luogo nella cornice di Piazza San Pasquale venerdì 17 ottobre, a partire dalle ore 16:00: ci sarà un torneo di street football con diversi creator napoletani, in programma anche un DJ set, il tutto aperto al pubblico. Per l’occasione, verrà presentata una collezione “J’Adore Napoli” in collaborazione con l’ex icona azzurra.

Il comunicato degli organizzatori: "nss torna con una nuova attività del palinsesto JAN2500 – l’iniziativa di J’Adore Napoli volta a celebrare i 2500 anni di vita della città – questa volta con un evento dedicato a un’icona che ha reso lo sport napoletano e italiano di grande prestigio: Marek Hamšík. JAN2500 è più di un anniversario: è un’occasione per riscrivere la narrazione di Napoli e riaffermare il ruolo di capitale culturale internazionale.

Venerdì 17 ottobre, a Napoli, nei pressi dell’edicola in Piazza San Pasquale, verrà allestito un campo di street soccer a gabbia, dove 8 talent e influencer si sfideranno in un torneo. Sempre nella serata del 17 ottobre, dalle 17:00 alle 18:00, il campo resterà aperto al pubblico: tutti i presenti potranno accedervi in modalità walk-in, con partite 1vs1 per adulti e 2vs2 per bambini.

La serata sarà accompagnata da un DJ set, snack e bevande, oltre alla distribuzione di 50 pettorine realizzate appositamente per l’occasione, con un design ispirato a Marek Hamšík. Aspettatevi tante sorprese – e quando diciamo “tante”, intendiamo davvero tante. Ci aspettiamo una Piazza San Pasquale gremita di persone e di volti noti che hanno scritto, e continuano a raccontare, la storia di Napoli. L’evento segna il lancio di una collezione J’Adore Napoli in collaborazione con Marek Hamšík, che richiama l’iconografia e l’eredità che il campione ha lasciato alla città e al mondo del calcio: dal suo iconico numero 17 alla sua inconfondibile cresta. Tra i capi della collezione, due iconiche football jersey che richiamano alcune tra le più iconiche indossate da Marekiaro, tra cui la celebre versione camouflage della stagione 2013/14. Ma non è finita qui: ci sono anche una polo, una canotta e una t-shirt, tutte ispirate all’iconografia che circonda Marek Hamsik”.