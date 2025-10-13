Ufficiale Nuova esperienza per Moriero: l'ex azzurro torna ad allenare in Albania

L’ex calciatore e allenatore del Lecce, Francesco Moriero, riparte dall’Albania. Dopo la precedente esperienza sulla panchina del Laçi, il tecnico leccese classe 1969 è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore del Klubi Sportiv Flamurtari Vlorë, storico club della città di Valona, situata di fronte alle coste salentine. Il contratto firmato da Moriero avrà validità fino a giugno 2026, e segna il ritorno del tecnico in un campionato che conosce già bene.

Il club albanese ha dato il benvenuto al nuovo allenatore con un comunicato dal tono entusiasta: "Nuovo allenatore, nuova era! Siamo lieti di annunciare la nomina di Francesco Moriero come nuovo allenatore della squadra. Con una ricca carriera da calciatore in Serie A e una vasta esperienza da allenatore in Italia e all’estero, Moriero porta professionalità, passione e una chiara visione per lo sviluppo della squadra. Insieme verso grandi obiettivi. Benvenuto nella nostra famiglia, Mister Francesco Moriero!".