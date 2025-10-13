Prima pagina
Corriere dello Sport: "Napoli, capolavori in tour"
"L'oro dell'Italia: Pio esiste": questo il titolo della prima pagina odierna del Corriere dello Sport. Cresce una nuova generazione di bomber italiani, e in prima fila c’è lui: Pio Esposito. L’attaccante di proprietà dell’Inter, cresciuto sotto la guida di Chivu e ora protagonista con la maglia azzurra, sta convincendo tutti per maturità, forza fisica e senso del gol.
Spazio anche al Napoli col titolo 'Capolavori in tour' in relazione agli azzurri impegnati con le loro nazionali. In particolare, si evidenziano le prodezze di Hojlund e McTominay, in gol con le maglie di Danimarca e Scozia.
