Prima pagina

Tuttosport: "Pio, un golden boy contro Israele"

Tuttosport: "Pio, un golden boy contro Israele"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Notizie
di Arturo Minervini

"Pio, un golden boy contro Israele". Anche la prima pagina di Tuttosport dedica ampio spazio all'attaccante dell'Inter. L’Italia si prepara a una partita chiave contro Israele e lo fa puntando su Pio Esposito, il talento nerazzurro che sta vivendo un ottimo momento.

Lo splendido gol realizzato in Estonia è la conferma della sua crescita costante: l’attaccante, ancora giovanissimo, rappresenta uno dei simboli di una generazione di italiani che all’estero stanno maturando in fretta e con personalità.