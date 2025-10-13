Neres a caccia del gol perduto: manca da 287 giorni
A Torino potrebbe essere finalmente la volta di David Neres. Il brasiliano non trova la via del gol da 287 giorni, l’ultima rete risale alla trasferta di Firenze, e adesso cerca il suo quarto sigillo con la maglia del Napoli. Sarà lui il principale candidato a raccogliere l’eredità dell’infortunato Matteo Politano, che nel frattempo proverà ad accelerare i tempi del rientro.
Neres, penalizzato in avvio di stagione da qualche acciacco fisico, resta una carta preziosa per Antonio Conte, che lo sta provando in più ruoli: esterno destro nel classico 4-3-3, ma anche a sinistra o persino da centrocampista esterno nel 4-1-4-1, il modulo che il tecnico potrebbe riproporre nella sfida del 18 ottobre contro il Torino. Un’occasione importante per rilanciarsi e riconquistare fiducia, in un momento in cui il Napoli ha bisogno di ritrovare ritmo e fantasia sulle corsie esterne.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
