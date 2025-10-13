Il Mattino: "Napoli, non lasciamoli vestire altre maglie"

Prima pagina

di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà spazio in prima pagina ai tre fratelli napoletani Esposito: "Napoli, non lasciamoli vestire altre maglie. Nazionale, exploit di Pio Esposito: tra fratelli calciatori in 'trasferta'". In apertura l'attesa per il rilascio degli ostagi israeliani a Gaza: "Ostaggi a casa, l'attesa di Israele". Di seguito la prima pagina integrale.