Nuovo scandalo per CR7: influencer venezuelana afferma di aver fatto sesso con lui

Un nuovo scandalo sessuale potrebbe travolgere Cristiano Ronaldo.

Un nuovo scandalo sessuale potrebbe travolgere Cristiano Ronaldo. Con un video postato ieri su Instagram, l'influencer venezuelana Georgilaya ha affermato di aver avuto un rapporto sessuale con il fuoriclasse portoghese lo scorso 25 marzo in Portogallo, mentre il cinque volte Pallone d'oro era impegnato negli spareggi per la qualificazione ai Mondiali del Qatar.

La giovane e Cristiano Ronaldo avrebbero dormito insieme in un hotel nel nord del Portogallo. Dopo aver scattato dei selfie con i giocatori portoghesi, Georgilaya avrebbe ricevuto un messaggio dal giocatore, che la invitava a raggiungerlo nella sua stanza: "Quando ho letto il messaggio, ho pensato che se fossi andata lì avremmo parlato, ci saremmo conosciuti meglio, forse avrei potuto scattare altre foto", ha scritto la ragazza. "Non pensavo che avremmo fatto sesso ma è successo. Io ho acconsentito, ma nonostante ciò mi sono sentita manipolata dalla notorietà e dal potere di Cristiano Ronaldo".