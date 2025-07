Ndoye-Nottingham, Manna ha pronte le alternative: due nomi e la verità su Grealish

vedi letture

L’arrivo di Lorenzo Lucca mette fine alla ricerca di un vice Lukaku e offre al Napoli una soluzione devastante in più nel gioco aereo, scrive la Gazzetta dello Sport che però sottolinea che manca un altro tassello per completare il reparto offensivo, un altro esterno offensivo. Il Napoli continua ad insistere per Dan Ndoye, considerato ideale per completare la batteria degli esterni ma si rischia un'altra trattativa ad oltranza col Bologna: c'è l'accordo col giocatore, ma il Bologna continua a chiedere almeno 40mln di euro ed ora si sarebbe inserito il Nottingham Forest.

Il ds Manna anche per questo tiene vive le possibili alternative come Nusa del Lipsia o Chiesa del Liverpool mentre - si legge - non avrebbe riscosso entusiasmo l’ipotesi di prestito per Grealish dal City, che ha un ingaggio fuori parametro. Il Napoli però prima farà di tutto per Ndoye anche se il ds Di Vaio ieri ha frenato: "Ndoye? Il ragazzo ha degli apprezzamenti ma nessuna proposta ufficiale. Siamo sereni, stiamo anzi parlando con lui di prolungare e migliorare eventualmente il contratto, c’è l’apertura del ragazzo e siamo contenti, vediamo cosa ci riserverà questa seconda parte di mercato".