Ndoye si complica? Nottinham ed anche Bundesliga, ma il Napoli prepara l'affondo

Si complica la corsa a Dan Ndoye, uno dei grandi obiettivi del mercato del Napoli. Gli agenti dell'esterno offensivo hanno avvertito il Bologna: arriverà una proposta scritta del Nottingham Forest. Ad oggi non c'è ed anche il club di De Laurentiis non ha ancora affondato il colpo e - scrive il Corriere dello Sport - i contatti diretti sono fermi all'incontro tra Manna e Sartori andato in scena in occasione dell'apertura dei giochi relativi a Beukema con una richiesta tra i 45 e i 50 milioni di euro, considerando anche l'inserimento di Alessandro Zanoli.

Ieri il ds Di Vaio ha parlato anche di un tentativo per il rinnovo del contratto, come già accaduto per Beukema peraltro, ma il Napoli mantiene costanti i contatti con gli agenti, una fase preparatoria di un eventuale affondo con il Bologna. Il giocatore per ora vive questo momento con uno spirito molto attendista, in attesa di movimenti ufficiali e - secondo il quotidiano - è una storia destinata a vivere una svolta in tempi piuttosto brevi, anche perché il Nottingham è in agguato e qualche info sul giocatore è stata acquisita anche in Bundesliga.