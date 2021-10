Oggi amichevole con la Primavera: Spalletti dà minutaggio a 3 rientranti

Il Napoli intanto lavora sul campo a Castel Volturno in vista della gara contro il Torino. Il Corriere del Mezzogiorno ricorda che stamattina è in programma l’amichevole contro la Primavera di Frustalupi, ferma ai box come la prima squadra. Sarà un’occasione - si legge - per dare minuti a Ghoulam, Demme e Mertens che hanno bisogno di potenziare la condizione atletica. Il Napoli poi riprenderà ad allenarsi martedì pomeriggio.