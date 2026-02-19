"Oggi è andata male", Vergara a colloquio con Bonucci: "Tanto qui c'è chi ti dà una mazzata..."

Un taccuino, qualche sottolineatura e un dialogo che vale più di mille parole. Durante Genoa-Napoli a Marassi, la redazione di Cronache di Spogliatoio ha seguito da vicino Leonardo Bonucci, oggi nello staff della Nazionale, mentre osservava con attenzione la gara degli azzurri. Nel video pubblicato su YouTube si notano chiaramente alcune pagine del suo quaderno: su una sono stampate le formazioni e il nome di Antonio Vergara è cerchiato con decisione; su un’altra Bonucci annota i calciatori italiani del Napoli: Alex Meret con il segno “-”, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola con il “+” e, tra parentesi, ancora Vergara.

Nel finale emerge anche un colloquio diretto con il giovane centrocampista, alla presenza di Giovanni Manna e Gabriele Oriali. Alla domanda “Come stai?”, Vergara risponde con onestà: “Oggi è andata male”, nonostante una prestazione sufficiente impreziosita dal rigore procurato. Oriali lo sprona (“Deve pedalare”), Bonucci chiude con un messaggio chiaro: "L'importante è pedalare, questi sono segnali. Hai una bella energia, se la porti nel verso giusto ti dà tanto. Mi raccomando. Con la testa sempre. Tanto poi qui c'è chi ti dà qualche mazzata se sbagli".