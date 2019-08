Oggi riprende la preparazione a Castel Volturno: settimana tipo verso l'esordio a Firenze

Il Napoli riprende quest'oggi gli allenamenti al Centro Tecnico. E' iniziato dunque il conto alla rovescia verso l'inizio del campionato che per gli azzurri prenderà il via sabato 24 agosto contro la Fiorentina al Franchi (ore 20.45). La squadra di Ancelotti è attesa dalla settimana tipo e già oggi c'è curiosità per capire se Arek Milik, dopo gli ultimi giorni ad allenarsi a parte, si aggregherà al gruppo per proseguire la preparazione verso sabato.