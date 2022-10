Oggi Spalletti presenta Roma-Napoli: fissata la conferenza stampa a Castel Volturno

L'appuntamento è fissato per quest'oggi alle ore 14, come di consueto al Training Center di Castel Volturno.

Più attese del solito le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa questa settimana. Perché c'è la Roma, è il Derby del Sole e anche la sfida del suo cuore. Ma anche per i diversi dubbi di formazione che si porta dietro. L'appuntamento è fissato per quest'oggi alle ore 14, come di consueto al Training Center di Castel Volturno: l'allenatore azzurro risponderà alle domande dei giornalisti. Diretta testuale su Tuttonapoli.net.