Osimhen a lezione da Spalletti: il primo ad arrivare in ritiro per l'esplosione definitiva

Victor Osimhen vuole l'esplosione definitiva. Dopo un anno estremamente travagliato, con due infortuni particolari ed il Covid, il nigeriano nel finale di stagione ha mostrato tutte le sue potenzialità con 8 gol (dei 10 complessivi in stagione) partendo titolare 9 volte nel girone di ritorno e praticamente trascinando la squadra ad una grande rimonta Champions, stoppata solo dal Verona all'ultima giornata. Un repertorio che punta a mostrare con continuità la prossima stagione, magari provando a renderlo più vario grazie alla guida di Luciano Spalletti, il neo-tecnico azzurro che ha portato tanti attaccanti alle loro migliori stagioni.

A differenza di quasi tutti i compagni di reparto, Victor Osimhen non ha impegni estivi (la Coppa d'Africa, dopo due spostamenti per Covid, si giocherà a gennaio). Il talento nigeriano si sta godendo Capri in questi giorni e sarà pronto dal primo giorno di ritiro, probabilmente il 12 luglio, e poi nel ritiro di Dimaro che inizierà ufficialmente il 15. Già dalle prossime settimane però inizierà un percorso di lavoro per tenersi su buoni livelli di condizione: l'obiettivo è presentarsi al meglio a lezione da Luciano Spalletti.