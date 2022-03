Osimhen ad un gol dalla storia: con l'Udinese può battere un record in Serie A

Victor Osimhen è ad un solo gol dalla doppia cifra in Serie A.

Victor Osimhen è ad un solo gol dalla doppia cifra in Serie A. Come riporta Opta, l'azzurro dopo 19 gare stagionali è a una sola marcatura di distanza da quanto fatto nel 2020/21 in 24 presenze (10 gol), anche se solo due delle sue nove reti sono arrivate in gare interne: l’attaccante del Napoli potrebbe diventare il primo nigeriano della storia ad andare in doppia cifra di reti per due stagioni differenti in Serie A.